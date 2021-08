"Was mir am meisten hilft, ist, im Team über das zu sprechen, was man gesehen hat"

KI und Mensch gehen bei der Kontrolle des Internets bei der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) in Düsseldorf Hand in Hand.

Das Netz kann schrecklich sein. Deshalb sucht die Landesmedienanstalt NRW nach Inhalten, die man im Internet nicht finden soll. Wie funktioniert das und wie gehen die Angestellten mit dem um, was sie sehen? Ein Besuch in Düsseldorf.

Von Claudia Tieschky

Der beunruhigende und schon deshalb sehenswerte Dokumentarfilm The Cleaners, der gerade wieder bei Arte zu sehen ist, spielt in Bürotürmen über dem nächtlichen Manila. Dort löschen Content-Moderatoren für große Tech-Konzerne all das, was gegen die Unternehmensvorgaben verstößt. Gewalt, Kinderpornografie, Terror. Der Film ist unaufdringlich und vorsichtig. Er zeigt, was die Aufgabe für die Menschen bedeutet. "Wir beschützen die User", sagen die Ausputzer, und es klingt so, als müssten sie alleine die Welt retten. "Ich helfe den Menschen" - "Ich muss Terrorismus identifizieren und Cybermobbing eindämmen". Großes Kino.