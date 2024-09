Von Kathleen Hildebrand

Emily in Paris trifft Succession – es wäre eine große Überraschung, wenn die Idee zur Serie La Maison den Leuten vom Streamingdienst AppleTV+ nicht genauso angeboten wurde. Wie in Succession geht es um das Machtgerangel in einem weltberühmten Familienunternehmen, aber in schön: schöne Menschen, die schöne Dinge – nämlich Mode – herstellen, in schönen Wohnungen leben, in der wunderschönen Stadt Paris. An Emily in Paris erinnern Paris, bien-sûr, die Arroganz dieser Leute und das Plot-Element der jungen Frau (Zita Hanrot), die sich – nicht ganz so naiv wie Emily – ins Haifischbecken einer Luxusfirma stürzt.