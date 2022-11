Interview von Cathrin Kahlweit

Daryna Schewtschenko ist Chefmanagerin des englischsprachigen Kyiv Independent, einer mittels Crowdfunding finanzierten ukrainischen Online-Zeitung. In der kurzen Zeit seiner Existenz hat das Medium viel Aufmerksamkeit und mehrere Preise bekommen. Aber ungeachtet des Erfolgs in Kriegszeiten ist die 32-jährige ehemalige Reporterin Schewtschenko erschöpft und empört zugleich, als sie am vergangenen Freitag an einer Unesco-Konferenz für die Sicherheit von Journalisten in Wien teilnimmt.