Von Andreas Bernard

In den Beiträgen des deutschen Kulturfernsehens, in ttt am späten Sonntagabend, in der 3sat-Kulturzeit werktags um 19.20 Uhr oder den wöchentlichen Kulturmagazinen der Regionalsender, wird am Ende immer eingeblendet, wer das Gezeigte produziert hat. "Bericht", "Kamera", "Schnitt" heißen die drei Kategorien, und es folgen drei Namen, doch die für den Tonfall der Kurzfilme wichtigste Instanz bleibt immer ungenannt: die Sprecherin oder der Sprecher.