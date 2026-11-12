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Arte-SerieLüge mit Nebenwirkungen

Lesezeit: 2 Min.

Wahrscheinlich sollte er jetzt wissen, was zu tun ist – allerdings hat Wanja (Jannik Schümann, Mitte) leider keine Ahnung vom Vorlesen aus der Thora.
Wahrscheinlich sollte er jetzt wissen, was zu tun ist – allerdings hat Wanja (Jannik Schümann, Mitte) leider keine Ahnung vom Vorlesen aus der Thora.
© SWR/Odeon Fiction/Zuzana Pansk

Für eine Rolle behauptet der Schauspieler Wanja einfach, jüdisch zu sein. Die sechsteilige Arte-Serie „Jossi“ will Komödie sein, doch so eindeutig funktioniert das nicht.

Von Harald Eggebrecht

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Der junge erfolglose Schauspieler Wanja Germann – sehr vital, auch empfindsam und insgesamt überzeugend gespielt von Jannik Schümann – sehnt sich nach einer echten Rolle, die ihm Ruhm, Ehre und Geld einbringen könnte, muss sich aber in der Not mit Auftritten im Escape-Room seines Freundes Assad (Garry Fischmann) über Wasser halten. Wanja ist Sohn russlanddeutscher Eltern, die sich in dem von ihnen betriebenen Lokal mehr schlecht und schon gar nicht recht durchschlagen mit allen möglichen Schummeleien, Vortäuschungen und anderen Hochstaplertricks von Vater Boris (exzellent Rezo Tschchikwischwili). Mutter Sveta (eindrucksvoll streng und klar Marina Weis) macht eher zornige Miene zu diesen ständigen Unterschleifen, mit denen Boris sich von Notlösung zu Notlösung hangelt. Allerdings beendet sie die Annäherungsversuche, die ein gewisser Holger (Uwe Preuss) mithilfe von Opernkarten versucht, so abrupt wie eindeutig.

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