„ZDF Magazin Royal“Wie Böhmermann es schaffte, Wolodimir Selenskij aus der Fassung zu bringen

Es gab einen kleinen Moment, in dem es wirkte, als würde man kurz hinter die Fassade des Jan Böhmermann blicken. Sein Gesprächspartner hatte mit seiner Entourage gerade den Raum verlassen, Böhmermann lehnte sich gegen die Wand des Berliner Hotelzimmers und schnaufte kurz durch. Die Spannung fiel von ihm ab. Er sah aus wie ein kleiner Junge aus Bremen, erleichtert, glücklich und ungläubig über das, was da gerade passiert war. Dass er Wolodimir Selenskij interviewt hatte, den ukrainischen Präsidenten, und mit ihm eine gute halbe Stunde über den Krieg, die Wahlen in den USA, Waffenlieferungen, Friedrich Merz, seine Familie und James Blunt gesprochen hatte – exklusiv für seine Sendung „ZDF Magazin Royal“, die mal als kleine Satire- und Comedy-Show begonnen hatte und im nächsten Monat ausläuft. Er hatte ihm sogar noch ein kleines Bremer Wappen aufgeschwatzt, das Selenskij sich ans Revers steckte, bevor er zum Gespräch mit dem deutschen Verteidigungsminister weiterzog.