Von Catrin Lorch

Das Gefühl ist das einer Zeitschleife: Es ist März, draußen scheint die Sonne, im Kopf herrscht totale Verunsicherung - und man hört einen NDR-Podcast. Nur will man jetzt nicht mehr alles erfahren über ein Virus. Sondern über diesen Krieg in der Ukraine. Es ist, als habe der Virologe Christian Drosten einfach den Stab weitergegeben. Und jetzt ist Andreas Flocken dran mit dem Erklären.

Allerdings sendet Andreas Flocken seinen Podcast "Streitkräfte und Strategien" schon seit einigen Jahren in zweiwöchigem Abstand. Als Sicherheitsexperte beim Norddeutschen Rundfunk hat er sich bislang Themen gestellt wie dem Afghanistan-Abzug, dem Krieg in Mali, Atom-U-Boot-Geschäften und der Militarisierung der Arktis. Seit der Invasion Russlands in der Ukraine wird nun täglich gesendet und die Fragen stellt nun Carsten Schmiester, der als Korrespondent schon in London, Washington und Stockholm arbeitete, wo er auch für die baltischen Staaten zuständig war.

Der Podcast liefert kühle Analysen, Einordnung und Hintergründe

Und es ist wieder die Perspektive, die das Einschalten zum täglichen Ritual macht: die Konzentration auf das militärische Geschehen in der Ukraine, die Einordnung der Ereignisse aus strategischer Sicht, dazu historische und politische Reflexion. Die Themen sind so aktuell wie die unvorhersehbaren Entwicklungen: "Deutschland liefert alte Waffen (Tag acht)" oder "Angst vor Atomkrieg (Tag neun)". Mit Sachverstand und Detailkenntnis geht es zunächst immer in die Analyse, bevor - wenn überhaupt - Prognosen gestellt werden. Dass Moderator und Experte immer wieder darauf hinweisen, dass sie vielleicht wenig empathisch klingen oder zu taktisch - geschenkt. Sie sollten darauf vertrauen, dass es, angesichts der Katastrophe, von besonderem Wert ist, kühl und wirklich sachkundig informiert zu werden. Wahrscheinlich ist das der Grund für den überwältigenden Erfolg des Podcasts, der am 2. März mehr als 230 000 Zugriffe verzeichnete und als Radiosendung auf eine Reichweite von 771 000 Hörerinnen und Hörer kommt. Für manche ist es vielleicht auch die Fortsetzung eines Rituals: Es gibt keinen besseren Trost als haltbare Informationen.

Streitkräfte und Strategien, NDR.