Es gibt im Filmjargon etwas, das sich „willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit“ nennt. Der Begriff ist sperrig, das Konzept dahinter aber recht einfach: Wenn auf der Leinwand sehr unwahrscheinliche Dinge passieren, die aber Spaß machen, schaltet man den Bullshit-Detektor einfach mal aus. Zu viel Zynismus oder ständiges Hinterfragen verderben das Filmerlebnis.
FilmDämonentöten im Häschenpyjama
Lesezeit: 3 Min.
Das Phänomen „KPop Demon Hunters“ ist jetzt offiziell der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Kann man sich drüber wundern. Sollte man aber nicht.
Von Ann-Marlen Hoolt
K-Pop:Warum das Comeback von Koreas berühmtester Band einen Milliarden-Gewinn verspricht
Fans und Musikwirtschaft bekommen demnächst zurück, was die Wehrpflicht in Südkorea ihnen lange vorenthielt: „BTS“, die Symbolband eines weltweiten Booms.
Lesen Sie mehr zum Thema