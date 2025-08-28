Das Phänomen „KPop Demon Hunters“ ist jetzt offiziell der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Kann man sich drüber wundern. Sollte man aber nicht.

Von Ann-Marlen Hoolt

Es gibt im Filmjargon etwas, das sich „willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit“ nennt. Der Begriff ist sperrig, das Konzept dahinter aber recht einfach: Wenn auf der Leinwand sehr unwahrscheinliche Dinge passieren, die aber Spaß machen, schaltet man den Bullshit-Detektor einfach mal aus. Zu viel Zynismus oder ständiges Hinterfragen verderben das Filmerlebnis.