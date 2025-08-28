Zum Hauptinhalt springen

FilmDämonentöten im Häschenpyjama

Wenn sie nicht gerade ausverkaufte Stadien füllen, bekämpfen die drei Popstars Rumi, Mira und Zoey Dämonen und retten die Welt. Sie sind die „KPop Demon Hunters“.
(Foto: Netflix)

Das Phänomen „KPop Demon Hunters“ ist jetzt offiziell der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Kann man sich drüber wundern. Sollte man aber nicht.

Von Ann-Marlen Hoolt

Es gibt im Filmjargon etwas, das sich „willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit“ nennt. Der Begriff ist sperrig, das Konzept dahinter aber recht einfach: Wenn auf der Leinwand sehr unwahrscheinliche Dinge passieren, die aber Spaß machen, schaltet man den Bullshit-Detektor einfach mal aus. Zu viel Zynismus oder ständiges Hinterfragen verderben das Filmerlebnis.

