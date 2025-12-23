Als wohlwollender Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bereitet einem manches Kummer: Etwa, dass Talkshow-Moderatoren und Intendanten aus irgendwelchen Gründen mehr verdienen als der Bundeskanzler. Dröhnende Kopfschmerzen werden aus jenem Kummer, wenn die Anstalten gleichzeitig bei vergleichsweise günstig zu produzierenden Publikumslieblingen die Axt anlegen. Zuletzt traf es beim SWR die „Eisenbahn-Romantik“, dessen ehemaliger Moderator Hagen von Ortloff seit Monaten auf Youtube („Lieber SWR, bitte lass Eisenbahn-Romantik leben …!“) wackeren Protest organisiert.