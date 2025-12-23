Zum Hauptinhalt springen

„Kochen mit Martina und Moritz“, wie man es seit vielen Jahren etwa aus dem WDR-Fernsehen kennt, hier im Jahr 2006. Doch seit ein paar Jahren gibt es nur noch Wiederholungen – den Köchen passt das nicht.
„Kochen mit Martina und Moritz“, wie man es seit vielen Jahren etwa aus dem WDR-Fernsehen kennt, hier im Jahr 2006. Doch seit ein paar Jahren gibt es nur noch Wiederholungen – den Köchen passt das nicht. (Foto: WDR/Imhoff Realisation)

Die WDR-Sendung „Kochen mit Martina und Moritz“ wurde abgesetzt. Aus Protest senden die beiden aus ihrer Privatküche weiter und setzen sich damit ein kulinarisches Vermächtnis.

Gastbeitrag von Moritz Hürtgen

Als wohlwollender Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bereitet einem manches Kummer: Etwa, dass Talkshow-Moderatoren und Intendanten aus irgendwelchen Gründen mehr verdienen als der Bundeskanzler. Dröhnende Kopfschmerzen werden aus jenem Kummer, wenn die Anstalten gleichzeitig bei vergleichsweise günstig zu produzierenden Publikumslieblingen die Axt anlegen. Zuletzt traf es beim SWR die „Eisenbahn-Romantik“, dessen ehemaliger Moderator Hagen von Ortloff seit Monaten auf Youtube („Lieber SWR, bitte lass Eisenbahn-Romantik leben …!“) wackeren Protest organisiert.

