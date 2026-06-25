Hitzerekorde in Europa: Gehen dem Journalismus die Narrative aus, um immer neu von der Gefahr der Erderwärmung zu erzählen? Ein Gespräch mit dem Meteorologen und ZDF-Moderator Özden Terli.

Der Meteorologe und Wettermoderator Özden Terli berichtet im ZDF nicht nur über Hitze, Sturm und Extremwetter, sondern benennt die globale Klimakrise deutlich als solche. Er wurde zweimal für einen Grimme-Preis für die „beste journalistische Leistung“ nominiert – und wird andererseits angefeindet. Ein Gespräch über die schwer immer neu zu vermittelnde Gefahr der Klimakrise und die winzigen Hoffnungsschimmer, die er trotz aller Frustration sieht.