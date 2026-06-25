Zum Hauptinhalt springen

Medien„Der Begriff Klima ist verbrannt“

Lesezeit: 5 Min.

Özden Terli ist seit 2013 Redakteur und Moderator in der Wetterredaktion des ZDF.
Özden Terli ist seit 2013 Redakteur und Moderator in der Wetterredaktion des ZDF. Maximilian von Lachner/ZDF

Hitzerekorde in Europa: Gehen dem Journalismus die Narrative aus, um immer neu von der Gefahr der Erderwärmung zu erzählen? Ein Gespräch mit dem Meteorologen und ZDF-Moderator Özden Terli.

Interview von Anna Maria Mayr

SZ bei Google bevorzugen

Der Meteorologe und Wettermoderator Özden Terli berichtet im ZDF nicht nur über Hitze, Sturm und Extremwetter, sondern benennt die globale Klimakrise deutlich als solche. Er wurde zweimal für einen Grimme-Preis für die „beste journalistische Leistung“ nominiert – und wird andererseits angefeindet. Ein Gespräch über die schwer immer neu zu vermittelnde Gefahr der Klimakrise und die winzigen Hoffnungsschimmer, die er trotz aller Frustration sieht.

Zur SZ-Startseite

„Tatort“ und „Polizeiruf“
:„Was passiert hier mit dem Osten?“

Die Schauspielerin Claudia Michelsen ermittelt im „Polizeiruf“ Magdeburg – der wie der Dresdner „Tatort“ für drei Jahre eingespart werden soll. Sie und Produzent Sascha Schwingel protestieren: So geht Sichtbarkeit verloren.

SZ PlusInterview von Stefan Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite