Von Christiane Lutz

Der Schmerz ist groß im Internet: "Ich bleibe enttäuscht und entsetzt zurück", schreibt eine Nutzerin auf Youtube. "Und ein weiteres Poster wird abgehängt. Ich bin sehr traurig", eine andere. Einer stellt fest: "Was gegen Fynn Kliemann zu sagen, kam bis jetzt in meinem Bekanntenkreis ähnlich gut an, als hätte ich behauptet, Nelson Mandela wäre der Antichrist." Was Nelson Mandela und Fynn Kliemann gemeinsam haben, ist die übergroße Integrität, die ihnen Teile der Bevölkerung zuschreiben. Diese Integrität hat Moderator Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Magazin Royale genüsslich auseinandergenommen.