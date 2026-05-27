Die Bergarbeiter-Serie „Rote Erde“ war in den 80er-Jahren ein Ereignis. Bis heute gilt sie als Meilenstein des deutschen Fernsehens. Klaus Emmerich erzählte darin nach dem gleichnamigen Roman von Peter Stripp die Geschichte des Ruhrgebiets: eine Kohlenpott-Saga über einen Zeitraum von 70 Jahren, vom Kaiserreich bis zur NS-Diktatur, und zwar ganz aus der Perspektive der Arbeiter, der Kumpel. Es ging um die harte Maloche unter Tage, um Klassenkampf, Arbeiterbewegung, Solidarität, all dies vor dem Hintergrund der politischen Umbrüche Deutschlands. Die epische Wucht und realistische Härte dieser Fernsehfilmreihe (an der Kamera beteiligt: Joseph Vilsmeier) waren damals außergewöhnlich. „Rote Erde“ wurde zu einer Art Gründungsmythos des Reviers – und für den Regisseur Klaus Emmerich sein wohl größter Erfolg.