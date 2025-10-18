Der Jazzmusiker und Schöpfer der „ Tatort “-Titelmelodie Klaus Doldinger ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie diese der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte.

Doldinger schrieb auch für die Filmklassiker „Das Boot“ und „Die unendliche Geschichte“ die Musik, zu seinen bekanntesten Werken gehören zudem die Titelmusiken zu „Liebling Kreuzberg“ und „Ein Fall für Zwei“. Doldinger spielte und produziert in seinem Tonstudio in Icking im Westen von München, wo der in Berlin geborene Doldinger seit 1968 lebte.

Neben der Musik für Filme und Fernsehen war Klaus Doldinger vor allem auch als Jazzmusiker bekannt, stand bis ins hohe Alter mit seinem Saxofon auf der Bühne. Mit seiner Band „Passport“ absolvierte er in gut 50 Jahren mehr als 5 000 Auftritte auf der ganzen Welt. Dabei arbeitete Doldinger mit vielen erfolgreichen Musikern zusammen, der erste Schlagzeuger seiner Band war etwa Udo Lindenberg.

Begonnen hatte Doldinger seine Karriere schon in den Fünfzigerjahren, als er in Düsseldorf Klavier und Klarinette studierte und erste Bands gründete.