Er war einer der erfolgreichsten Komponisten der deutschen Popkultur, seine große Liebe gehörte aber immer dem Jazz: zum Tod des legendären Saxofonisten Klaus Doldinger, der den Deutschen so viel mehr als die „Tatort“-Melodie schenkte.

Klaus Doldinger ist gestorben, der Saxofonist, Komponist und Bandleader, der den deutschen Jazz nach Amerika und den Jazz in den deutschen Film und das Fernsehen brachte. Sein Ton auf dem Tenor- und Sopransaxofon war unverkennbar, ein Strahlen voller Kraft und einer untergründigen Wehmut, die seine Sehnsucht nach der großen Welt bis in sein hohes Alter transportierte.