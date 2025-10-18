Zum Hauptinhalt springen

JazzDer Botschafter

Selbst im hohen Alter ist er mit seinem Saxofon noch aufgetreten: Klaus Doldinger. Nun ist er mit 89 Jahren gestorben.
Er war einer der erfolgreichsten Komponisten der deutschen Popkultur, seine große Liebe gehörte aber immer dem Jazz: zum Tod des legendären Saxofonisten Klaus Doldinger, der den Deutschen so viel mehr als die „Tatort“-Melodie schenkte.

Von Andrian Kreye

Klaus Doldinger ist gestorben, der Saxofonist, Komponist und Bandleader, der den deutschen Jazz nach Amerika und den Jazz in den deutschen Film und das Fernsehen brachte. Sein Ton auf dem Tenor- und Sopransaxofon war unverkennbar, ein Strahlen voller Kraft und einer untergründigen Wehmut, die seine Sehnsucht nach der großen Welt bis in sein hohes Alter transportierte.

