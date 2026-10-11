Es gibt Kollegen, zumal Chefs, bei denen zählen die anderen die Jahre, bis sie endlich im Ruhestand sind. Und wenn sie dann weg sind aus dem Betrieb, sind sie endlich weg. Andere wiederum bleiben auch danach Teil der Familie, sozusagen. Klaus Bresser gehörte beim ZDF eindeutig in die zweite Kategorie. Vor einem Jahr feierte eine frühere Kollegin aus dem Sender ihren runden Geburtstag, auf einem Weingut in der Nähe von Mainz. Bresser war da schon 89, es ging ihm nicht wirklich gut, aber die Kollegin wollte ihn gern dabeihaben, und er hatte sich so gefreut. Also war er mit seiner Frau Evelyn aus Berlin gekommen. Umsorgt und behütet von ihr saß er am Tisch, an seinem Lachen und Leuchten hatte sich wenig geändert, und er freute sich über jeden, der zu ihm trat.