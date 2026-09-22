Die hundertste Episodenfolge markierte in der deutschen TV-Krimi-Geschichte schon öfter den Übergang von Hier nach Da: Wenn es dreistellig wird, darf es auch langsam mal gut sein. Das ewige Münchner Kommissar-Duo Batic/Leitmayr nahm zu diesem Anlass soeben seinen Abschied. Und auch der wunderbare Siegfried Lowitz, als Kommissar Köster in „Der Alte“ tatsächlich eine legendäre Figur, schied in Folge 100 aus dem Dienst. Er starb, nachdem er angeschossen worden war – immerhin von Christoph Waltz.