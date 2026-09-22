Zum Hauptinhalt springen

TatortEin Empfindsamer im trainierten Körper eines Cops

Lesezeit: 2 Min.

100 Folgen lang soll Klaus J. Behrendt den Tatort-Kommissar Max Ballauf spielen.
100 Folgen lang soll Klaus J. Behrendt den Tatort-Kommissar Max Ballauf spielen.
Thomas Kost/ARD/WDR

Der Schauspieler Klaus J. Behrendt hört als Kommissar Max Ballauf nächstes Jahr beim Kölner Tatort auf. Der Trennungsschmerz wird erheblich sein.

Von Holger Gertz

SZ bei Google bevorzugen

Die hundertste Episodenfolge markierte in der deutschen TV-Krimi-Geschichte schon öfter den Übergang von Hier nach Da: Wenn es dreistellig wird, darf es auch langsam mal gut sein. Das ewige Münchner Kommissar-Duo Batic/Leitmayr nahm zu diesem Anlass soeben seinen Abschied. Und auch der wunderbare Siegfried Lowitz, als Kommissar Köster in „Der Alte“ tatsächlich eine legendäre Figur, schied in Folge 100 aus dem Dienst. Er starb, nachdem er angeschossen worden war – immerhin von Christoph Waltz.

Zur SZ-Startseite

„Tatort“ aus Köln
:Wenn die Bombe fällt

Wie viel Menschlichkeit lässt der Krisenfall noch zu? Der Tatort „Die letzten Menschen von Köln“ untersucht das Mindset von Preppern.

SZ PlusVon Ann-Marlen Hoolt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite