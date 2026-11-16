Eigentlich überlassen Kitschkrieg das mit den Worten lieber den anderen: Künstlern wie Trettmann, Cro oder Peter Fox, die die minimalistischen Beats des Berliner Produzenten-Teams mit Songtexten veredeln. Am Donnerstag meldete sich das Kollektiv aber selbst zu Wort – und teilte gegen den WDR-Radiosender 1 Live aus, bevor der in drei Wochen seine „1-Live-Kronen“ vergibt.

„Wir wollen euren Preis nicht“, stellte Kitschkrieg in einem achtseitigen Post auf Instagram klar. „Ihr nutzt unsere Reichweite und tut so, als würdet ihr euch um die deutsche Musikszene kümmern.“ Bei der Krone-Verleihung, so die Kritik, sollen heimische Artists für 1 Live werben – im Radio-Alltag werde aber werde vor allem US-Stars wie Taylor Swift, Harry Styles oder Sabrina Carpenter eine Bühne geboten. Nicht einmal jedes zehnte Lied sei deutschsprachig, rechnet Kitschkrieg nach.

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Das schreit tatsächlich nicht nach Lokalpatriotismus. Aber braucht es den überhaupt? Wie wichtig ist das Radio noch für Künstler? In unzähligen Youtube-Videos und Instagram-Reels heißt es zwar, grob zusammengefasst: Wichtig sei für Musiker nicht mehr, ob ein Song in der Rotation des linearen Radios landet, sondern ob er es in den wöchentlichen „Release Radar“ von Spotify schafft oder als Songschnipsel auf Tiktok viral geht. Und doch diskutiert plötzlich halb Instagram tagelang darüber, dass zu wenig deutsche Songs auf 1 Live laufen. Die Frage ist für Künstler nach wie vor relevant.

Das Radio bleibt eine überlebenswichtige Einnahmequelle

Das Radio mag seit dem Streaming-Boom zwar an kulturellem Stellenwert eingebüßt haben, vor allem bei jungen Menschen. Für das Auskommen der Künstler ist die klassische Musikverwertung aber weiterhin eine überlebenswichtige Quelle. Einmal „Gut Genug“ auf 1 Live bringt laut Radio-Rechner der GEMA etwa 22 Euro ein, die zwischen Urherbern und Label aufgeteilt werden. Keine Riesensumme, doch wer einen Stammplatz in der Heavy Rotation mehrerer großer Sender hat, sammelt vernünftige Einnahmen. Mehr als bei Spotify auf jeden Fall. Der Streaming-Dienst saugt etwa ein Drittel der Einnahmen ab.

Mag auch sein, dass Tourtickets und Merch für Musiker inzwischen wichtiger sind. Doch bevor die verkauft werden können, muss das Publikum erstmal irgendwie über die Künstler stolpern. Auftritt: Radio. Seit Jahrzehnten schreibt sich etwa der österreichische Sender FM4 die Nachwuchsförderung der heimischen Musikbranche auf die Fahnen, der Erfolg von Bilderbuch beispielsweise wäre ohne ihn undenkbar. In Frankreich verpflichtet ein 1994 erlassenes Gesetz die Radiosender sogar dazu, französischsprachigen Songs mindestens 40 Prozent der Sendezeit zu widmen. Auf dieses Gesetzt weisen Kitschkrieg auf Instagram hin und sammeln dafür tausende Likes. Ein ähnliches Modell wurde in Deutschland schon Anfang der 2000er-diskutiert, aber nie ernsthaft verfolgt.

1 Live antwortete Kitschkrieg in einem Statement und argumentierte gegen eine verpflichtende Quote für deutschsprachige Musik. Von den Vorwürfen sei man überrascht. Mehr als 1000 mal habe man seit 2018 Songs von Kitschkrieg gespielt. Ein paar Klicks von der Stellungnahme entfernt ist die Abstimmung für die 1-Live-Krone weiterhin offen. Zur Wahl stehen dort noch immer auch Kitschkrieg mit „Gut genug“.