NetzsicherheitWie gewöhnen wir Kindern das Scrollen ab?

Lesezeit: 5 Min.

Forderungen nach einem Social-Media-Verbot für Jugendliche sind schnell formuliert - aber wie soll die konkrete Umsetzung aussehen?
Forderungen nach einem Social-Media-Verbot für Jugendliche sind schnell formuliert - aber wie soll die konkrete Umsetzung aussehen? (Foto: IMAGO/Maskot)

So manch ein Wahlkämpfer fordert in diesem Sommer, Minderjährige aus dem Internet auszusperren. Der Blick in Länder, in denen das schon versucht wird, mahnt: In der Praxis hat man die Folgen für die Meinungsfreiheit nicht im Griff.

Von Michael Moorstedt

Cem Özdemir hat im Wahlkampf mal eben einen Gang hochgeschaltet. „Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein hinters Steuer“, sagt er. Oder: „Es fordert doch auch kein normaler Mensch, dass wir erlauben, dass Kleinkinder Alkohol trinken.“ Mit diesen für jeden Deutschen griffigen Metaphern begründet der Kandidat der Grünen fürs baden-württembergische Ministerpräsidentenamt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren.

