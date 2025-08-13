Cem Özdemir hat im Wahlkampf mal eben einen Gang hochgeschaltet. „Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein hinters Steuer“, sagt er. Oder: „Es fordert doch auch kein normaler Mensch, dass wir erlauben, dass Kleinkinder Alkohol trinken.“ Mit diesen für jeden Deutschen griffigen Metaphern begründet der Kandidat der Grünen fürs baden-württembergische Ministerpräsidentenamt ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren.
NetzsicherheitWie gewöhnen wir Kindern das Scrollen ab?
Lesezeit: 5 Min.
So manch ein Wahlkämpfer fordert in diesem Sommer, Minderjährige aus dem Internet auszusperren. Der Blick in Länder, in denen das schon versucht wird, mahnt: In der Praxis hat man die Folgen für die Meinungsfreiheit nicht im Griff.
Von Michael Moorstedt
