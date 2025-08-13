Netzsicherheit Wie gewöhnen wir Kindern das Scrollen ab? 13. August 2025, 17:20 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Forderungen nach einem Social-Media-Verbot für Jugendliche sind schnell formuliert - aber wie soll die konkrete Umsetzung aussehen? (Foto: IMAGO/Maskot)

So manch ein Wahlkämpfer fordert in diesem Sommer, Minderjährige aus dem Internet auszusperren. Der Blick in Länder, in denen das schon versucht wird, mahnt: In der Praxis hat man die Folgen für die Meinungsfreiheit nicht im Griff.

Von Michael Moorstedt

