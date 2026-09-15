Ulrich Siegmund durfte kurz vor der Wahl 30 Minuten in den „logo!“-Kindernachrichten reden. Nun will der KiKA erneut ein AfD-Interview senden – trotz 300 000 Unterschriften, die das verhindern wollen.

Wer am dritten September KiKA einschaltete, sah zunächst „Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026“, dann eine Folge von „Karlchen“, später das Sandmännchen. Und danach saß der AfD-Politiker Ulrich Siegmund in den „logo!“-Nachrichten und erklärte, geflüchtete Kinder gehörten in Sonderklassen, damit sie schnell wieder ausreisen könnten, weil sie „nach Hause müssen“.