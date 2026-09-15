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FernsehenNach dem Sandmännchen kommt die AfD

Lesezeit: 3 Min.

Politiker Ulrich Siegmund (AfD) und die ehemalige Landesschülersprecherin Lucienne Balke.
Politiker Ulrich Siegmund (AfD) und die ehemalige Landesschülersprecherin Lucienne Balke.
Screenshot: logo!/KiKa

Ulrich Siegmund durfte kurz vor der Wahl 30 Minuten in den „logo!“-Kindernachrichten reden. Nun will der KiKA erneut ein AfD-Interview senden – trotz 300 000 Unterschriften, die das verhindern wollen.

Von Thore Rausch

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Wer am dritten September KiKA einschaltete, sah zunächst „Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026“, dann eine Folge von „Karlchen“, später das Sandmännchen. Und danach saß der AfD-Politiker Ulrich Siegmund in den „logo!“-Nachrichten und erklärte, geflüchtete Kinder gehörten in Sonderklassen, damit sie schnell wieder ausreisen könnten, weil sie „nach Hause müssen“.

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