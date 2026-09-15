Wer am dritten September KiKA einschaltete, sah zunächst „Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026“, dann eine Folge von „Karlchen“, später das Sandmännchen. Und danach saß der AfD-Politiker Ulrich Siegmund in den „logo!“-Nachrichten und erklärte, geflüchtete Kinder gehörten in Sonderklassen, damit sie schnell wieder ausreisen könnten, weil sie „nach Hause müssen“.
FernsehenNach dem Sandmännchen kommt die AfD
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Ulrich Siegmund durfte kurz vor der Wahl 30 Minuten in den „logo!“-Kindernachrichten reden. Nun will der KiKA erneut ein AfD-Interview senden – trotz 300 000 Unterschriften, die das verhindern wollen.
Von Thore Rausch
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