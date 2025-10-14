In Kalifornien outet sich KI als Nicht-Mensch, Instagram fährt seinen Jugendschutz hoch und weltweit geht die Nutzung von Social Media zurück. Aber was bleibt von der sozialen Idee des Internets übrig?

Diesen Text hier schreibt ein Mensch. Das muss man mittlerweile so deutlich sagen, schließlich ist man sich bei vielem, das im Internet steht, nicht mehr sicher. KI-Texte werden besser, Bilder realistischer, Chatbots nahbarer. Falls Sie sich mit der Unterscheidung schwertun, sollten Sie – alle politischen Krisen mal beiseite – darüber nachdenken, nach Kalifornien auszuwandern.