Diesen Text hier schreibt ein Mensch. Das muss man mittlerweile so deutlich sagen, schließlich ist man sich bei vielem, das im Internet steht, nicht mehr sicher. KI-Texte werden besser, Bilder realistischer, Chatbots nahbarer. Falls Sie sich mit der Unterscheidung schwertun, sollten Sie – alle politischen Krisen mal beiseite – darüber nachdenken, nach Kalifornien auszuwandern.
InternetHaben Soziale Netzwerke ihren Zenit überschritten?
Lesezeit: 3 Min.
In Kalifornien outet sich KI als Nicht-Mensch, Instagram fährt seinen Jugendschutz hoch und weltweit geht die Nutzung von Social Media zurück. Aber was bleibt von der sozialen Idee des Internets übrig?
Von Marie Gundlach
KI:Verlernt der Mensch das Denken?
Wer Google eine Frage stellt, erhält jetzt eine Chatbot-Antwort. Ob KI dazu führt, dass wir unsere Gehirne verkümmern lassen, untersucht der Medienphilosoph Roberto Simanowski in seinem Buch „Sprachmaschinen“. Mit frappierenden Ergebnissen.
