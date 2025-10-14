Zum Hauptinhalt springen

InternetHaben Soziale Netzwerke ihren Zenit überschritten?

Lesezeit: 3 Min.

Instagram will in einigen Ländern Jugendlichen keine Inhalte mehr anzeigen, die nicht dem Äquivalent einer deutschen FSK 12-Freigabe für Kinofilme entsprechen.
Instagram will in einigen Ländern Jugendlichen keine Inhalte mehr anzeigen, die nicht dem Äquivalent einer deutschen FSK 12-Freigabe für Kinofilme entsprechen. (Foto: Dado Ruvic/REUTERS)

In Kalifornien outet sich KI als Nicht-Mensch, Instagram fährt seinen Jugendschutz hoch und weltweit geht die Nutzung von Social Media zurück. Aber was bleibt von der sozialen Idee des Internets übrig?

Von Marie Gundlach

Diesen Text hier schreibt ein Mensch. Das muss man mittlerweile so deutlich sagen, schließlich ist man sich bei vielem, das im Internet steht, nicht mehr sicher. KI-Texte werden besser, Bilder realistischer, Chatbots nahbarer. Falls Sie sich mit der Unterscheidung schwertun, sollten Sie – alle politischen Krisen mal beiseite – darüber nachdenken, nach Kalifornien auszuwandern.

KI
:Verlernt der Mensch das Denken?

Wer Google eine Frage stellt, erhält jetzt eine Chatbot-Antwort. Ob KI dazu führt, dass wir unsere Gehirne verkümmern lassen, untersucht der Medienphilosoph Roberto Simanowski in seinem Buch „Sprachmaschinen“. Mit frappierenden Ergebnissen.

SZ PlusVon Andrian Kreye

