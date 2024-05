Chat-GPT kann jetzt sprechen - und klang kurzfristig wie Scarlett Johansson im Film "Her". Ein Lehrstück über die miesen Tricks der Unternehmen, die nun unbedingt die KI-Revolution liefern wollen.

Von Philipp Bovermann

Den ersten Kontakt mit einer nichtmenschlichen Intelligenz stellte sich der Film Her (2013) in Pastellfarben vor. Ein Mann sitzt da abends vor einem Bildschirm in einem aufgeräumten Arbeitszimmer. "Hätten Sie gern eine männliche oder eine weibliche Stimme?", fragt die künstliche Intelligenz. "Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter beschreiben?"