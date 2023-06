Kevin Kühnert findet, sein Chef, Olaf Scholz, führe doch wunderbar "erfolgreich" in diesem absurd gewordenen Streit.

Bei Maybrit Illner wird mal wieder über das Heizungsgesetz gestritten. Dabei begreift ein Däne Deutschland, drei Politiker reden über sich selbst - und ein Ingenieur sagt endlich, was auf uns zukommt: "Es wird teuer."

Von Gerhard Matzig

"Verwundert", das ist es, was er sei - wenn er von Dänemark aus die deutsche Energiepolitik betrachte. Dem Journalisten Mathias Sonne, Korrespondent von Dagbladet Information, hätte man gern länger zugehört in diesem Talk von Maybrit Illner am Donnerstag: "Druck auf dem Kessel - Ampel streitet, Land verzweifelt".