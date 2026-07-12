Milliarden Streams, fünf Nummer-eins-Hits innerhalb von zehn Monaten, dazu fünf Grammy-Nominierungen und im Mai der Preis „Künstler des Jahres“ bei den American Music Awards: BTS sind Weltstars des Pop – und das mit Musik, die größtenteils auf Koreanisch ist. „Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“ heißt der neue ARD-Podcast. Denn trotz allem wissen viele Menschen in Deutschland gar nicht so viel über die Gruppe. Die Journalistin und Podcasterin Lisa-Sophie Scheurell und Content Creator Dongin Kim erzählen in sechs Folgen die Erfolgsgeschichte der Band. Tatsächlich wundert man sich dabei: Wieso höre ich das meiste über diese Superstars gerade zum ersten Mal?