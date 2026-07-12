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Podcast über BTSZusammen kugelsicher

Lesezeit: 2 Min.

BTS-Comeback-Konzert diesen März in Seoul.
BTS-Comeback-Konzert diesen März in Seoul. Pool/Getty Images

Der Podcast „Kennst du BTS?“ erzählt von sieben durchaus verletzlichen Künstlern, die als globales Pop-Phänomen sonst immer nur im Kollektiv vorkommen.

Von Anna Maria Mayr

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Milliarden Streams, fünf Nummer-eins-Hits innerhalb von zehn Monaten, dazu fünf Grammy-Nominierungen und im Mai der Preis „Künstler des Jahres“ bei den American Music Awards: BTS sind Weltstars des Pop – und das mit Musik, die größtenteils auf Koreanisch ist. „Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt“ heißt der neue ARD-Podcast. Denn trotz allem wissen viele Menschen in Deutschland gar nicht so viel über die Gruppe. Die Journalistin und Podcasterin Lisa-Sophie Scheurell und Content Creator Dongin Kim erzählen in sechs Folgen die Erfolgsgeschichte der Band. Tatsächlich wundert man sich dabei: Wieso höre ich das meiste über diese Superstars gerade zum ersten Mal?

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Die K-Pop-Band „BTS“ ist zurück. Netflix streamt das Comeback für ein Milliarden-Publikum, im eigenen sozialen Netzwerk wird jede Interaktion als Datenpunkt erfasst. Über ein Phänomen, das die Protagonisten sehr reich macht – und die Fans enorm glücklich.

SZ PlusVon David Pfeifer

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