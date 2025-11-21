Bei dem stets provokant rechts auftretenden Publizisten Jan Fleischhauer hat man schon länger den Verdacht, dass er heimlich ein Linker ist. (Vielleicht sogar ein Grüner, aber nicht zu viele üble Unterstellungen auf einmal.) Seine neue ZDF-Sendung „Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer“ erhärtet diesen Verdacht.