Von Claudia Tieschky

Es existiert ein inoffizielles Ritual bei dem Verfahren, das alle vier Jahre zur Ermittlung des Rundfunkbeitrags führt. Es besteht darin, dass die von den Bundesländern eingesetzte unabhängige Expertenkommission KEF nach Abschluss ihrer Berechnungen ihre Empfehlung für den neuen Beitrag an die Länder verschickt - die Zahl jedoch noch nicht öffentlich macht. In der Regel dauert es nicht lange, bis das Ergebnis trotzdem kursiert. In diesem November dauerte es keinen halben Tag, bis daraus eine Nachricht wurde. 58 Cent mehr Beitrag, also dann 18,94 Euro monatlich, findet die sparsame Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten ab Anfang 2025 angemessen, damit die öffentlich-rechtlichen Sender angemessen finanziert sind.