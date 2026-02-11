Das Putzige an der gegenwärtigen Öffentlichkeit im Internet ist ja, dass sie in Teilen ganz gut von der Behauptung lebt, sie wäre das gar nicht: öffentlich. Sondern social, irgendwas mit Freunden, Followern, unter sich halt. Wie zwei Freundinnen haben sich diesen Montag auch Bettina Böttinger und Katja Burkard im Podcast „Zwischen den Zeilen“ unterhalten, in dem Böttinger „die Menschen hinter der öffentlichen Rolle“ vorstellen möchte. Die beiden gehören zur erfolgreichen Profiklasse im Fernsehen, Burkard ist langjährige Nachrichtenmoderatorin bei RTL, Böttinger war unter anderem viele Jahre Gastgeberin beim „Kölner Treff“ des WDR, wobei eine gute Talkshow ja auch dieses Gefühl vermitteln muss, unter Freunden zu sein.