Katharina Thalbach erzählt, warum Agatha Christie schuld ist, dass sie nun doch wieder Angela Merkel spielt - und was sie über die Altkanzlerin denkt.

Interview von Claudia Tieschky

Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, gefragte Hörbuch- und Synchronsprecherin - und gerade gingen die ersten Fotos von Katharina Thalbach als Miss Merkel durch die Presse. In der RTL-Verfilmung des Romans von David Safier spielt sie die pensionierte Kanzlerin, die sich jetzt in der Uckermark als Hobbydetektivin betätigt. Wann genau Miss Merkel ins Fernsehen kommt, ist noch nicht bekannt. Am Telefon erzählt Thalbach von ihrer Rolle - mit dieser unvergleichlichen, absolut umwerfenden Thalbach-Stimme.