"Wir hören von hierarchisch organisierten Kartellen, die den mexikanischen Staat praktisch in Geiselhaft genommen haben. Das ist Unsinn", sagt Oswaldo Zavala, der mit dieser These eine heftige Kontroverse ausgelöst hat.

Interview von Boris Herrmann

Wenige Beiträge zum mexikanischen Drogenkrieg wurden so kontrovers diskutiert wie das 2018 erschienene Buch "Los Cárteles No Existen" (Die Kartelle existieren nicht) von Oswaldo Zavala. Der 1975 in Ciudad Juárez geborene Kultur- und Literaturwissenschaftler arbeitete als Journalist im Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA und ist inzwischen Professor für lateinamerikanische Literatur an der City University in New York. Im Interview erklärt er, weshalb Gewalt und Drogenhandel Teil des mexikanischen Systems sind.