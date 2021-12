Von Peter Fahrenholz, München

Karl Lauterbach hatte seit Beginn der Corona-Pandemie quasi eine Dauerkarte für sämtliche Talkshows. Dort ist er als Warner, Mahner und Beschwörer aufgetreten, dem auch die hasserfülltesten Gegner zumindest abgenommen haben, dass er die Studien, die sie für Lügen halten, alle selber gelesen hatte. Jetzt ist er Minister und muss seinen Sound ändern, auch wenn die Studien noch so besorgniserregend klingen, die er vermutlich immer noch alle liest. Bei "Maybrit Illner" kann man gewissermaßen eine Mutation beobachten. Von der Cassandra zum "Wir können es schaffen"-Prediger.

Noch selten ist ein neuer Minister mit so viel Wohlwollen begrüßt worden. Dass ihm Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP attestiert, er habe mit seinen Prognosen "ja in der Tat selten daneben gelegen", obwohl die Liberalen noch vor kurzem auf einem ganz anderen Trip waren, kann man noch dem politischen Honeymoon zwischen neuen Koalitionspartnern zuschreiben.

Aber dass der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans, der in der Vergangenheit eher zur Fraktion der Lockerer gehörte, beteuert "Ich will, dass er Erfolg hat", ist schon bemerkenswert. Er werde auch nicht gleich auf Lauterbach herumhacken, auch wenn der mal einen Fehler mache, verspricht Hans. Das geht zumindest gut los. Es sei ja gar nicht mehr vorstellbar gewesen, dass ein anderer als Lauterbach Gesundheitsminister werden könne, stellt die Zeit-Journalistin Tina Hildebrandt fest. Auch Olaf Scholz hatte der Lauterbach-Welle am Ende nichts mehr entgegenzusetzen.

Lauterbach ist bekannt dafür, alles, was er macht, geradezu manisch zu machen, egal, ob es ums salzlose Essen, ums Tischtennisspielen oder ums Lesen wissenschaftlicher Studien geht. Und genauso hat er sich auch in sein neues Amt gestürzt, und zwar schon vor seiner Vereidigung, wie er betont. Auch in der Sendung wiederholt Lauterbach sein Credo, dass man nur mit einer dritten Impfung gut geschützt sei und versichert, bis zum Jahresende sei für die angepeilten 30 Millionen Impfungen genügend Impfstoff da. Jetzt komme es darauf an, rechtzeitig sicherzustellen, dass der für die neue Omikron-Variante angepasste Impfstoff auch da sei, wenn man ihn brauche. "Ich warte gar nicht ab, es finden schon bilaterale Gespräche statt", sagt Lauterbach.

Lauterbach muss kaum mit Widerstand rechnen

Lauterbachs Vorteil ist, dass er in der aktuellen Lage kaum mit Widerständen rechnen muss, dazu ist parteiübergreifend allen angesichts der explodierenden Zahlen und der sich rasch ausbreitenden Omikron-Mutante der Schreck in die Glieder gefahren. Niemand würde im Moment weitere Verschärfungen ausschließen, auch die FDP nicht. Wenn es brenne und ein kleiner Schlauch nicht ausreiche, um das Feuer zu bekämpfen, "dann nehmen Sie auch einen größeren Schlauch", sagt Strack-Zimmermann.

Wie groß der Schlauch dann wirklich werden muss, ist allerdings unklar. Die Physikerin und Modelliererin Viola Priesemann ermahnt die Politik, sich Gedanken über den Worst Case zu machen, bei Varianten wie Omikron könne man nicht nur lokal handeln. "Kurz und hart durchgreifen" bringe am meisten, sagt Priesemann, die vor wenigen Tagen noch gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerin von Bild als "Die Lockdown-Macher" an den Pranger gestellt worden war. Alle in der Runde finden das empörend, so viel hat sich bei dem Boulevardblatt seit dem Rauswurf von Julian Reichelt offenbar nicht geändert.

Als Hildebrandt den Appell von Priesemann aufgreift, die Politik müsse ihre Ziele bei der Corona-Bekämpfung begründen und auch sagen, mit welchen Instrumenten sie diese erreichen wolle, nickt Lauterbach heftig. Dass dazu für ihn auch eine allgemeine Impfpflicht gehört, daran lässt er keinen Zweifel. Die müsse der Staat auch im Konflikt mit den Impfgegnern durchsetzen. Lauterbach lernt seine neue Rolle als Minister gerade im Eiltempo. Immer wieder schimmert der Wissenschaftler durch, der die Studienlage zu den Genesenen referiert, die Hinweise enthalte, dass sich gerade die Genesenen stark mit der Omikron-Variante infizieren. Das ist der alte Lauterbach. Der neue Lauterbach fügt den Satz hinzu: "Aber man darf auch nicht in Panik verfallen."