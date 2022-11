"Hart aber fair":Revolutionäres aus der Lauterbach-Show

Von Willi Winkler

Zwischendurch gab es dann doch eine dieser guten Nachrichten, nach der die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen Krieg und Klimakollaps so lechzen, und hier ist sie: Christian Lindner ist gar nicht so lindnermäßig, wie es immer heißt, er denkt gelegentlich auch an andere. Karl Lauterbach von der SPD war es, der die schöne Kunde überbrachte. Lauterbach ist zwar aus der katholischen Kirche ausgetreten, als guter Christ übt er sich aber weiter in Nächstenliebe und bat deshalb um Barmherzigkeit für den vielgeschmähten FDP-Lindner: Mit Handschlag habe ihm der Finanzminister acht Milliarden Euro für die gestiegenen Energiekosten im Gesundheitswesen zugesagt, das müsse man doch auch mal würdigen.