Karl Dietrich Seikel, 2006 in seinem Büro in Hamburg.

Karl Dietrich Seikel, der langjährige Geschäftsführer des Spiegel-Verlags ist im Alter von 76 Jahren in Hamburg gestorben. 1980 war er nach einem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre zum Verlag gekommen, der das Nachrichtenmagazin Der Spiegel herausgibt. 1991 stieg er zum Geschäftsführer auf. In seine Ägide,die bis 2007 währte, fiel auch die Entwicklung von Spiegel TV und der Ausbau von Spiegel Online. Von 1995 bis 2008 war er überdies Vorstandsvorsitzender des Fachverbands Publikumszeitschriften im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Seikel, 1946 geboren in Geisenheim im Rheingau, trat 2011 in den Aufsichtsrat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein. Von 2012 bis 2019 führte er den Vorsitz, danach fungierte er noch für drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender.