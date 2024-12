Streit um TV-Duelle:Ich will auch ins Fernsehen

Von Kurt Kister

Triggerwarnung: Der Autor dieses Artikels ist Duellskeptiker. In grauer Vorzeit, im September 2002 kurz vor der Bundestagswahl, hat er bei einem in der SZ und in der Welt auf drei Seiten abgedruckten „Streitgespräch“ zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber als eine Art journalistischer Ingenieur fungiert. Abgesehen davon, dass die Verhandlungen mit den Schröderisten und den Stoiberlingen über die Endfassung dieses frühen, Gott sei Dank einmalig gebliebenen „Printgipfels“ ungefähr so erfreulich wie Rüstungskontrollgespräche waren, hat er dabei gelernt, dass sich Spitzenkandidaten in solchen Situationen so verhalten, wie sie sich immer verhalten, und das sagen, was sie immer sagen. So passierte es dann bei den ersten Kanzlerduellen im Fernsehen 2002, so ist es seitdem immer wieder passiert.