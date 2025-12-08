Der allgemein eher unterschätzte Saarländische Rundfunk hat dieser Tage Bemerkenswertes aufgedeckt. Deutschland werde heimgesucht von Diebesbanden mit Vorliebe für eine relativ ungewöhnliche Beute: altes Fett aus Restaurants. Die „Altfett-Mafia“ sorge für einen Millionenschaden in der Recyclingbranche, die aus dem Fett eigentlich Biodiesel machen will, berichtete der SR. Schrecklicher Verdacht: Ist es diese hochspezialisierte Mafia, die dem Kanzler alle paar Wochen diverse Fettnäpfchen in den Weg stellt? Dass Friedrich Merz eine gewisse Neigung hat, in solche zu treten, hat ihm neulich jedenfalls sein Parteikollege Dennis Radtke unterstellt, Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU.