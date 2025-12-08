Zum Hauptinhalt springen

Friedrich Merz in der ARD-„Arena“Der Maurer der Macht

Lesezeit: 5 Min.

NIEDERKASSEL, GERMANY - DECEMBER 08: German Chancellor Friedrich Merz arrives to take part in 'Die Arena' ('The Arena') talk show at the LEMO Kulturhalle venue on December 08, 2025 in Niederkassel, Germany. Merz met with French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in London earlier today. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)
NIEDERKASSEL, GERMANY - DECEMBER 08: German Chancellor Friedrich Merz arrives to take part in 'Die Arena' ('The Arena') talk show at the LEMO Kulturhalle venue on December 08, 2025 in Niederkassel, Germany. Merz met with French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in London earlier today. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images) (Foto: Andreas Rentz/Getty Images)

Friedrich Merz tapst von einem Fettnäpfchen ins nächste. Und seiner Regierung ging es auch schon besser. Pünktlich lädt die ARD zur Bürgerfragestunde mit dem Kanzler. Der geht in den Verteidigungsmodus.

Von Christoph Koopmann

Der allgemein eher unterschätzte Saarländische Rundfunk hat dieser Tage Bemerkenswertes aufgedeckt. Deutschland werde heimgesucht von Diebesbanden mit Vorliebe für eine relativ ungewöhnliche Beute: altes Fett aus Restaurants. Die „Altfett-Mafia“ sorge für einen Millionenschaden in der Recyclingbranche, die aus dem Fett eigentlich Biodiesel machen will, berichtete der SR. Schrecklicher Verdacht: Ist es diese hochspezialisierte Mafia, die dem Kanzler alle paar Wochen diverse Fettnäpfchen in den Weg stellt? Dass Friedrich Merz eine gewisse Neigung hat, in solche zu treten, hat ihm neulich jedenfalls sein Parteikollege Dennis Radtke unterstellt, Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU.

