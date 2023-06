Buchpremiere von "Ich war Bild" in Berlin

Sonntag in Berlin, das Licht geht an. Die Gestalt auf dem Sofa ist überraschenderweise Kai Diekmann, der sofort aus seinem Buch zu lesen beginnt.

Der frühere "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann stellt in Berlin das Buch seines Lebens vor. Neunzig Minuten lang lauter Hits - von Wulff bis Putin.

Von Willi Winkler

Nicht jeder hat das Glück, dass ihn der Bundespräsident anruft und ihm schlimme Konsequenzen androht für den Fall, dass er sich nicht fügt, warum also nicht gleich mit dieser berüchtigten Voice Mail beginnen? Wo der handelsübliche Rockstar mit einer Fanfare, am besten gleich mit "Also sprach Zarathustra", angekündigt wird, lässt Kai Diekmann das Entrée von Christian Wulff besorgen. Das Licht geht aus, eine undeutliche Gestalt setzt sich auf die Bühne, und dazu ertönt das unselige Gequatsche Wulffs, der dem längstjährigen Bild-Chefredakteur damit den größten Erfolg verschaffte - er konnte ein Staatsoberhaupt stürzen. Mehr Superlativ geht nicht.