Von Ronen Steinke, Berlin

Womöglich ist Horst Seehofer selbst schuld, der zu verschmitztem Humor neigende Bundesinnenminister von der CSU. Es war der 15. Juni, in Berlin wurde der Verfassungsschutzbericht vorgestellt, Seehofer saß neben Thomas Haldenwang, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, also Chef der Inlandsspionage. Ein Journalist wollte von dem Minister wissen, warum denn die Tageszeitung Junge Welt vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Der Journalist meinte: Man sei doch wohl kein Verfassungsfeind, bloß weil man schreibe, dass in Deutschland eine "Klassengesellschaft" herrsche. Wenn das schon genügen würde, so der Journalist, wären ja die Hälfte der deutschen Sozialwissenschaftler Verfassungsfeinde. Da nickte Seehofer, schmunzelte und antwortete: "Dann wäre ich auch ein Verfassungsfeind."