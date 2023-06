Von Claudia Tieschky

Bei der Intendantenwahl im Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) gibt es eine Kandidatin weniger. Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell und Redaktionsleiterin von tagesschau.de, zog am Dienstag ihre Kandidatur zurück. Damit dürfte Jan Weyrauch, derzeit Programmchef bei Radio Bremen, als Favorit in die Wahl am kommenden Freitag gehen, zusammen mit der ehemaligen stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und der Transformationsmanagerin und ehemaligem Mitglied der Vodafone-Geschäftsführung Heide Baumann.