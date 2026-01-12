Das Jahr 2020 begann vielversprechend. In den ersten Tagen der, wie man des reinen Optimismus wegen doch hoffen konnte, roaring Zwanzigerjahre schien noch alles möglich zu sein. Dann breitete sich schnell und gnadenlos das Virus aus, das das Leben mehr verändern sollte, als man zu glauben bereit gewesen wäre. In der Zentrale von Deutschlands mächtigstem Boulevardmedium begann auch abgesehen von Corona ein echtes Annus horribilis.
Warum das Fernsehprojekt von „Bild" scheiterte
Boulevard und Bewegtbild gehen eigentlich Hand in Hand. Doch als der damalige Chefredakteur Julian Reichelt „Bild Live“ startete, endete das im Chaos. Eine Studie erklärt nun aus nächster Nähe, was in der Redaktion geschah.
