Das Jahr 2020 begann vielversprechend. In den ersten Tagen der, wie man des reinen Optimismus wegen doch hoffen konnte, roaring Zwanzigerjahre schien noch alles möglich zu sein. Dann breitete sich schnell und gnadenlos das Virus aus, das das Leben mehr verändern sollte, als man zu glauben bereit gewesen wäre. In der Zentrale von Deutschlands mächtigstem Boulevardmedium begann auch abgesehen von Corona ein echtes Annus horribilis.