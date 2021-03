Julian Reichelt ist seit 2002 beim Konzern Axel Springer in unterschiedlichen Funktionen tätig. (Archivbild)

Der Vorsitzende der Bild-Chefredaktion, Julian Reichelt, wird auf seine eigene Bitte hin von seinen Funktionen freigestellt. Die Freistellung sei inzwischen erfolgt. Das gab der Axel-Springer-Verlag in einer Mitteilung bekannt. Es liefen derzeit Untersuchungen wegen möglicher Compliance-Verstöße Reichels. Der Bild-Chef habe um die Freistellung gebeten, "um eine ungestörte Aufklärung sicherzustellen und die Arbeit der Redaktion nicht weiter zu belasten".

Der Verlag wollte sich nicht zum Gegenstand der Vorwürfen gegen Reichelt äußern. Es seien externe Experten hinzugezogen worden, "um eine sowohl zügige als auch sorgfältige unabhängige Aufklärung sicherzustellen". Eine Compliance-Untersuchung in einer Firma zielt darauf ab zu prüfen, ob das Verhalten regelkonform war und die Richtlinien einer Firma eingehalten worden sind.

Das Nachrichtenmagazin Spiegel hatte zuvor berichtet, nachdem Moderator Jan Böhmermann bereits in der am 5. März ausgestrahlten Sendung ZDF Magazin Royale Anspielungen auf ein solches Verfahren gegen Reichelt gemacht hatte. Der Spiegel berief sich am Montag auf Informationen, wonach es Vorwürfe von mehreren Beschäftigten gegen den 40 Jahre alten Reichelt gegeben haben soll. Rund ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen sollen bei Axel Springer Vorfälle aus den vergangenen Jahren angezeigt haben. Das Magazin schrieb von Machtmissbrauch und Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen.

In dem Intranet-Eintrag des Verlages, der der Deutschen Presse-Agentur wie auch anderen Medien vorlag, hieß es: "Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet: Es liegt bislang kein Ergebnis vor, weder in die eine noch in die andere Richtung. Julian Reichelt bestreitet die Vorwürfe."

Reichelt ist seit 2002 und damit seit fast 20 Jahren beim Konzern Axel Springer in unterschiedlichen Funktionen tätig. Im Februar 2017 wurde er neben seinem Posten als Chefredakteur Bild Digital zusätzlich Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktion und trägt die übergeordnete redaktionelle Verantwortung der Bild-Marke. 2018 übernahm er dann zudem den Posten des Chefredakteurs Bild Print.