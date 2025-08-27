Die Journalistin Julia Ruhs will ein rechtes Publikum für die Öffentlich-Rechtlichen zurückgewinnen. Plötzlich ist sie die bekannteste konservative Stimme der ARD. Unterwegs mit einer Kulturkämpferin.

Von Thore Rausch

Aus der Sicht von Julia Ruhs ist das alles ganz einfach. „Die Medien haben sich zu weit nach links bewegt.“ Da müsse man sich dann nicht wundern, „wenn die Rechten wieder stark werden“. Ruhs gestikuliert, sortiert die Welt mit schnellen Handbewegungen: „Wer macht denn die Inhalte für die am Rand?“ Die macht sie dann wohl. Also: Medien zu links. Menschen deshalb rechts. Darüber wird zu reden sein.