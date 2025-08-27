Aus der Sicht von Julia Ruhs ist das alles ganz einfach. „Die Medien haben sich zu weit nach links bewegt.“ Da müsse man sich dann nicht wundern, „wenn die Rechten wieder stark werden“. Ruhs gestikuliert, sortiert die Welt mit schnellen Handbewegungen: „Wer macht denn die Inhalte für die am Rand?“ Die macht sie dann wohl. Also: Medien zu links. Menschen deshalb rechts. Darüber wird zu reden sein.
ARD„Ich finde meine Meinung sehr normal“
Lesezeit: 7 Min.
Die Journalistin Julia Ruhs will ein rechtes Publikum für die Öffentlich-Rechtlichen zurückgewinnen. Plötzlich ist sie die bekannteste konservative Stimme der ARD. Unterwegs mit einer Kulturkämpferin.
Von Thore Rausch
Journalismus:Bitte aufregen
Das öffentlich-rechtliche Reportagemagazin „Klar“ sorgte mit einer Folge über Migration für Empörung. Warum der NDR kurzfristig die Ausstrahlung der zweiten Folge platzen ließ.
Lesen Sie mehr zum Thema