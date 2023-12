Von Andrian Kreye

Seit den Pogromen des 7. Oktober beneidet man die Dompteure des deutschen Fernseh-Kommentariats nun wirklich nicht um ihren Job. Vor allem nicht, wenn wie bei Markus Lanz am Donnerstag gleich drei der vier Gäste zum Thema Naher Osten eingeladen waren: Ein Außenpolitiker, eine erfahrene Korrespondentin und ein Islamwissenschaftler. Na denn Shabbat Shalom und As-Salamu aleikum öffentlich-rechtlicher Freund, bring uns da mal heile durch. Immerhin hat es das Terrorregime der Hamas geschafft, das letzte binäre Debattenparadigma der demokratischen Welt zu schleifen, dass es in jedem Krieg nur Täter und Opfer gibt. Auch das ist ein Muster des Völkermords, dass man die Schuld auf Generationen hinaus in der eigenen Bevölkerung zementiert, und wenn die Macht vorüber ist, bleibt das als Trauma. Das war schon in Deutschland, Kambodscha und Ruanda Strategie, und nun eben auch in Gaza. Wo Israel sich mit einer Härte wehrt, die die europäischen und amerikanischen Kinder des Friedens nicht verstehen können. Das alles macht die Debatte fast unmöglich. Stellen muss man sich ihr trotzdem.