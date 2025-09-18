Zum Hauptinhalt springen

SerieWird schon, Brüderchen

Lesezeit: 2 Min.

Sie sind das verrückteste Brüder-Paar seit den Twins Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito: Jason Bateman (l.) als Vince und Jude Law als Jake Friedken.
Sie sind das verrückteste Brüder-Paar seit den Twins Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito: Jason Bateman (l.) als Vince und Jude Law als Jake Friedken. (Foto: COURTESY OF NETFLIX)

Jason Bateman und Jude Law treiben sich in der Netflix-Serie „Black Rabbit“ gegenseitig in den Wahnsinn. Das ist komisch, spannend und tieftraurig.

Von Carolin Gasteiger

Die beiden Männer laufen aufgebracht hintereinander her. Irgendwann bleiben sie stehen, hinter ihnen erhellen die Lichter der Autobahn das Dunkel, und schreien sich an. „Du sollst verschwinden“, ruft der eine. Darauf der andere: „Ohne mich würdest Du nicht überleben.“ Und schließlich: „Ohne dich hätte ich Kleidung an.“

Zur SZ-Startseite

Spin-off von The Office
:Hoffnungsvoll altmodisch

Die Serie „The Paper“ erzählt die Geschichte vom Kampf einer Provinzzeitung gegen das drohende Aus – eine Bürosatire mit herzerwärmenden Charakteren.

SZ PlusVon Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite