Jason Bateman und Jude Law treiben sich in der Netflix-Serie „Black Rabbit“ gegenseitig in den Wahnsinn. Das ist komisch, spannend und tieftraurig.

Von Carolin Gasteiger

Die beiden Männer laufen aufgebracht hintereinander her. Irgendwann bleiben sie stehen, hinter ihnen erhellen die Lichter der Autobahn das Dunkel, und schreien sich an. „Du sollst verschwinden“, ruft der eine. Darauf der andere: „Ohne mich würdest Du nicht überleben.“ Und schließlich: „Ohne dich hätte ich Kleidung an.“