Der Youtuber „JP Performance“ gibt zu, seine Frau geschlagen zu haben, ein Überwachungsvideo zeigt den Angriff. Ende der Geschichte also? Für die „Bild“ und die Kommentatoren im Netz lange nicht. Über den öffentlichen Kampf um Deutungshoheit.

Getunte Autos sind für manche protzig, peinlich, Geldverschwendung. Andere finden sie einfach cool. Jean-Pierre Kraemer zum Beispiel. Bei Sport1 moderierte er von 2009 bis 2017 die Sendung: „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“. Kraemer hat in Dortmund eine eigene Tuningwerkstatt und ist als „JP Performance“ der erfolgreichste deutsche Influencer in der Autoszene. Mehr als 1,4 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram, auf Youtube sogar 2,7 Millionen. Viele Tuningfans mögen nicht nur seine Autos und Projekte, sondern auch Kraemer selbst. Oder: mochten.