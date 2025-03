Die Polizei kommt am frühen Morgen

Journalismus in der Türkei

Von Raphael Geiger

Er ist jemand, der mit den Nachrichten lebt, und das schon eine Weile. Passierte in den vergangenen Wochen etwas in der Türkei, ein Erdbeben, eine Wahl, ein Anschlag, war damit zu rechnen, dass unter einigen Fotos davon sein Name stand. Öfter mal waren es die besten.