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MedienregulierungEs geht um Kontrolle, Geld und Macht im Internet

Lesezeit: 4 Min.

Lügst du, KI? Dem neuen Entwurf zufolge sollen Chatbots in Zukunft dazuschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie Quatsch verbreiten.
Lügst du, KI? Dem neuen Entwurf zufolge sollen Chatbots in Zukunft dazuschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie Quatsch verbreiten.
Foto: Elisa Schu/dpa

Zähmen die deutschen Medienanstalten die großen Digitalplattformen? Das sieht zumindest der kühne Entwurf des neuen „Digitale-Medien-Staatsvertrags“ vor.

Von Claudia Tieschky

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Es gibt sie also noch in diesen Zeiten, die kleinteilige, inhaltegetriebene politische Arbeit, möchte man sagen angesichts des 180-Seiten-Entwurfs für den Digitalen Medienstaatsvertrag, über den die Rundfunkländerkommission am Mittwoch berät.

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