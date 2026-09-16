Zähmen die deutschen Medienanstalten die großen Digitalplattformen? Das sieht zumindest der kühne Entwurf des neuen „Digitale-Medien-Staatsvertrags“ vor.

Lügst du, KI? Dem neuen Entwurf zufolge sollen Chatbots in Zukunft dazuschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie Quatsch verbreiten.

Es geht um Kontrolle, Geld und Macht im Internet

Es gibt sie also noch in diesen Zeiten, die kleinteilige, inhaltegetriebene politische Arbeit, möchte man sagen angesichts des 180-Seiten-Entwurfs für den Digitalen Medienstaatsvertrag, über den die Rundfunkländerkommission am Mittwoch berät.