Das ZDF hat den Kabarettisten Florian Schroeder als Anti-Böhmermann lanciert. Statt einem lästigen Linken soll im neuen „Journal Deluxe“ jetzt einer den Linken lästig sein. Ist das auch lustig?

Das im September verkündete Ende von Jan Böhmermanns Satire-Show „ZDF Magazin Royale“ passte und passt nur allzu gut in den Vibe-Shift nach rechts, den auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit ja nicht scheut. Florian Schroeder und sein nun also in der ZDF-Mediathek zum ersten Mal abrufbares „Journal Deluxe“ wurde dann wenig später auch ausdrücklich als eine Art satirische Antithese zum lästigen Linken Böhmermann angekündigt, dessen letzte Sendung am 18. Dezember ausgestrahlt werden wird.