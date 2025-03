Der Kapitän des FC Bayern war am Samstagabend Stargast im ZDF-„Sportstudio“ – und reiste mit einem vom Sender bezahlten Privatjet an.

Von Leon Frei

Anders hätte es zeitlich einfach nicht geklappt mit Joshua Kimmich und dem ZDF-Sportstudio. Häufiger nehmen dort auch Gäste auf dem Sofa Platz, die etwas greifbarer sind für eine Aufzeichnung am Samstagabend. Trainer, Olympia-Turner, mal Oliver Kahn oder Spieler des FSV Mainz 05, die von ihrem Heimstadion zum Studio vielleicht 19 Minuten mit dem Fahrrad brauchen dürften. Kimmich hätte eine Radtour am vergangenen Samstag jedoch etwa 32 Stunden gekostet, aus dem Stadion von Union Berlin, gegen die sein FC Bayern gerade unentschieden gespielt hatte, bis ins ZDF-Studio in Mainz. Selbst mit dem Auto oder dem Zug hätte es zu lange gedauert.