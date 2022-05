Von Bernd Kramer

Der Journalist Josef Joffe lässt sein Amt als Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit ruhen. Damit reagiert Joffe auf das Bekanntwerden eines privaten Briefes, in dem er offenbar einen befreundeten Bankier vor kritischer Berichterstattung zum Cum-Ex-Skandal in seiner Zeitung gewarnt hatte. "Die Verleger und Josef Joffe haben einvernehmlich entschieden, dass sein Mandat als Herausgeber bis zum Vertragsende ruht", bestätigt eine Verlagssprecherin gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Zuerst hatte die Welt berichtet. Joffes Vertrag läuft noch bis März 2023.

Anfang Mai hatte der Spiegel von dem Brief Joffes aus dem Januar 2017 an Max Warburg berichtet, den Miteigentümer der tief im Cum-Ex-Skandal verwickelten Hamburger Warburg-Bank. Bei Cum-Ex-Geschäften geht es vereinfacht gesagt darum, sich beim Handel mit Aktien eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vom Staat zurückerstatten zu lassen. Banken und andere Akteure der Finanzbranche sollen den Fiskus auf die Art um schätzungsweise zehn Milliarden Euro betrogen haben. Auch Mitarbeiter der Zeit recherchierten zu diesen inzwischen als kriminell eingestuften Steuertricks.

"Ich habe dich gewarnt, was in der Pipeline steckte"

In dem Brief an den Warburg-Miteigentümer schrieb Joffe zur Berichterstattung seiner Zeitung: "Ich habe Dich gewarnt, was in der Pipeline steckte, und meiner Intervention war es zu verdanken, dass das Stück geschoben wurde und die Bank Gelegenheit erhielt, Widerrede zu leisten." Joffe weist außerdem darauf hin, dass er den Banker "angefleht" habe, "eine exzellente PR-Agentur" einzuschalten. Die Whistleblower in dem Geldhaus, die offenbar Ermittler auf das Cum-Ex-Gebaren aufmerksam machten, bezeichnet Joffe in dem Brief als "Verräter im eigenen Hause Warburg".

Der Investigativ-Journalist Oliver Schröm, der an den Cum-Ex-Recherchen der Zeit beteiligt war, hatte den kompletten Brief Joffes bei Twitter veröffentlicht und den Zeit-Herausgeber scharf kritisiert.

So erwecke Joffe den Eindruck, die Journalisten hätten die Bank vor der Veröffentlichung des Artikels nicht ausreichend mit den Vorwürfen konfrontiert - und damit quasi professionelle Standards verletzt. Schröm weist das zurück. Man habe die Bank bereits früh vor der Veröffentlichung um eine Stellungnahme gebeten. Nachdem der Beitrag dann geschoben worden war, habe es ein Treffen mit Vertretern der Bank in den Redaktionsräumen der Zeit gegeben - das laut Schröm ganz offensichtlich zur Einschüchterung der Journalisten dienen sollte. Gegenüber dem Spiegel hatte Joffe Anfang Mai bestritten, auf die Berichterstattung von Schröm und seinen Kollegen Einfluss genommen zu haben.

Der 78-jährige Joffe begann seine journalistische Laufbahn bereits in den 70er-Jahren bei der Zeit. Von 1985 war er für die Süddeutsche Zeitung in München tätig und leitete das Ressort Außenpolitik, ehe er 2000 wieder zur Zeit nach Hamburg wechselte, wo er seither zu den Herausgebern zählt und zwischenzeitlich auch die Chefredaktion übernommen hatte. 2014 geriet Joffe in die Kritik, als die Satiresendung "Die Anstalt" im ZDF ihm und anderen deutschen Journalisten die engen Verbindungen zu verschiedenen Lobby-Gruppen vorhielt. Joffe klagte gegen den ZDF-Beitrag und bis zum Bundesgerichtshof - letztlich aber ohne Erfolg.