Von Cornelius Pollmer

Vor der vollversammelten Prominenz Hollywoods hielt der Komiker Ricky Gervais mal eine etwas wütende Ansprache, die in einem Satz gipfelte, den sich jeder auch nur halböffentliche Showgeschäftsmensch hinter die Ohren nicht nur schreiben, sondern am besten gleich tätowieren sollte: You are in no position to lecture the public about anything - du bist nicht in der Position, die Öffentlichkeit egal worüber zu belehren.