Von Thore Rausch

Wahlkampf in Deutschland steht nicht unbedingt im Verdacht, besonders aufregend zu sein. Während man sich kurz vor der Wahl in den USA, von Feuerwerk und Düsenjets begleitet, gegenseitig in die Hölle zu wünschen pflegt, versprechen am Mittwochabend drei Kanzlerkandidaten bei Pro Sieben, alles anders zu machen.