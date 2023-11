Von Cornelius Pollmer

Manche Ortsnamen in Deutschland sprechen nicht nur, sie singen. Niemandem kann die Schönheit des Namens "Sargleben" verborgen bleiben, unter dem ein brandenburgisches Angerdorf firmiert, lieber nicht nachsehen, ob nomen auch omen ist, möchte man hingegen in "Schimmel" in Sachsen-Anhalt. Fies erwischen kann es einen auch in zunächst unverdächtigen Städten wie Kiel, denn in Kiel gibt es ein tatsächlich sogenanntes Stinkviertel. In solchen Fällen hilft nur Offensive, ganz gleich ob man in "Motzen" wohnt, in "Protzen" oder in jener Gemeinde des Havellands, die die wundersame Welt des Standortmarketings zuletzt mit folgender Selbstauskunft bereichert hat: "Kotzen - nirgendwo so schön wie in Brandenburg".